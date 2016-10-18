غدًا.. «سكر مر» و«حياتي مبهدلة» بالمسرح الصغير بالأوبرا

يعرض غدًا الأربعاء – ضمن عروض المهرجان القومي للسينما في دورته العشرين بالمسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية – الفيلم العربي “سكر مر”.

“سكر مر”، من إخراج هاني خليفة، وبطولة أحمد الفيشاوي، نبيل عيسى، كريم فهمي، هيثم أحمد زكي، وأيتن عامر.

ومن المقرر عرض “سكر مر” في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر.

كما يعرض في تمام السابعة مساءً فيلم “حياتي مبهدلة”، من إخراج شادي علي، وبطولة محمد سعد، نيكول سابا، علا رشدي، حسن حسني، وسامى مغاوري، فيما يعرض بقاعة سينما الهناجر في تمام الخامسة مساءً الأفلام الروائية القصيرة، ومنها: “إجابة نموذجية” من إخراج محمد خيري، “ظلال خيالية” للمخرج عُمر عزيز، “كشف هيئة” من إخراج نهى برانيه، و”إتجاة واحد ” للمخرج عمرو السيوفي.

> ومن المقرر عرض أفلام الرسوم المتحركة، ومنها:”ثواني” من إخراج موني محمود، “صولو” من إخراج نيرة الصروي، “cars” للمخرجة نسرين عبد الحليم، و”النجاشي” من إخراج مصطفى الفرماوي.

ويعرض في حفل السابعة مساءً الفيلم التسجيلي “رب قلوب” من إخراج محسن عبد الغني، وفيلم الرسوم المتحركة “بدايات” إخراج هديل حسن، و”بالعربي” من إخراج علي مصطفى، فضلًا عن “مشبك شعر” إخراج عطية عادل خيري.