أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

اتحاد الكرة يطالب بدخول 50 ألف مشجع لمباراة المنتخب وغانا

Google+ Print
اتحاد الكرة يطالب بدخول 50 ألف مشجع لمباراة المنتخب وغانا اتحاد الكرة يطالب بدخول 50 ألف مشجع لمباراة المنتخب وغانا

عقد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة اجتماعا اليوم بحضور هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مع اللواء عادل رشاد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال للترتيب لمباراة وغانا.
> ويشهد الاجتماع الترتيبات النهائية لمباراة مصر وغانا المقرر لها 13 نوفمبر المقبل على برج العرب بثانى جوﻻت الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.
> ومن المتوقع أن يتم تحديد عدد الجماهير النهائى التى تحضر المباراة، والتى اكد اعضاء الجبلايه بانهم سيطالبون بـ 50 الف مشجع مع وضع الرتوش النهائيه وطرق توزيع التذاكر.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين