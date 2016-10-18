اتحاد الكرة يطالب بدخول 50 ألف مشجع لمباراة المنتخب وغانا

عقد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة اجتماعا اليوم بحضور هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة مع اللواء عادل رشاد مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال للترتيب لمباراة مصر وغانا.

> ويشهد الاجتماع الترتيبات النهائية لمباراة مصر وغانا المقرر لها 13 نوفمبر المقبل على ستاد برج العرب بثانى جوﻻت الفراعنة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم بروسيا 2018.

> ومن المتوقع أن يتم تحديد عدد الجماهير النهائى التى تحضر المباراة، والتى اكد اعضاء الجبلايه بانهم سيطالبون بـ 50 الف مشجع مع وضع الرتوش النهائيه وطرق توزيع التذاكر.