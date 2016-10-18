ضبط راكبين بـ46 كارت فيزا قبل سفرهما لتركيا بمطار القاهرة

تمكنت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، من ضبط راكبين قبل سفرهما إلى اسطنبول على الخطوط التركية، وبحوزتهما 20 ألف دولار أمريكي، و46 فيزا كارد صادرة من بنوك مختلفة، فتم إلغاء سفرهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، لـ”أونا”، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر الطائرة التركية المتجهة اسطنبول، اشتبه أمين الشرطة المكلف بتأمين بوابات دخول المسافرين في الراكبين، وبتفتيشهما أمام العميد أيمن علي مدير إدارة التأمين، عثر معهما على 20 ألف دولار أمريكي، و 46 فيزا كارد صادرة من بنوك مختلفة، حيث عثر على المضبوطات داخل الملابس التى يرتدوها وحافظة نقودهم .

وأمر اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بإلغاء سفرهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما؛ لبيان أسباب سفرهما وحيازتهما لكل هذه الكروت التي تستخدم في تهريب الدولار إلى الخارج .