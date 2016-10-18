أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

ضبط راكبين بـ46 كارت فيزا قبل سفرهما لتركيا بمطار القاهرة

Google+ Print
ضبط راكبين بـ46 كارت فيزا قبل سفرهما لتركيا بمطار القاهرة ضبط راكبين بـ46 كارت فيزا قبل سفرهما لتركيا بمطار القاهرة

المضبوطات وتأشيرتي المتهمين

تمكنت سلطات التأمين بمطار القاهرة الدولي، الثلاثاء، من ضبط راكبين قبل سفرهما إلى اسطنبول على الخطوط التركية، وبحوزتهما 20 ألف دولار أمريكي، و46 فيزا كارد صادرة من بنوك مختلفة، فتم إلغاء سفرهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.

وقالت مصادر أمنية بالمطار، لـ”أونا”، إنه أثناء إنهاء إجراءات سفر الطائرة التركية المتجهة اسطنبول، اشتبه أمين الشرطة المكلف بتأمين بوابات دخول المسافرين في الراكبين، وبتفتيشهما أمام العميد أيمن علي مدير إدارة التأمين، عثر معهما على 20 ألف دولار أمريكي، و 46 فيزا كارد صادرة من بنوك مختلفة،  حيث عثر على المضبوطات داخل الملابس التى يرتدوها وحافظة نقودهم .

وأمر اللواء فهمي مجاهد مساعد وزير الداخلية مدير أمن المطار بإلغاء سفرهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما؛ لبيان أسباب سفرهما وحيازتهما لكل هذه الكروت التي تستخدم في تهريب الدولار إلى الخارج .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا