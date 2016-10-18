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ضبط سيارة نقل محملة بـ 60 أسطوانة غاز قبل بيعها فى السوق السوداء بطنطا

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ضبط سيارة نقل محملة بـ 60 أسطوانة غاز قبل بيعها فى السوق السوداء بطنطا ضبط سيارة نقل محملة بـ 60 أسطوانة غاز قبل بيعها فى السوق السوداء بطنطا

>الغربية – عادل ضرة

ضبطت إدارة مباحث بالغربية سيارة نقل محملة بـ60أسطوانة غاز مدعمة قبل بيعها فى السوق السوداء.

وتلقى اللواء حسام خليفة مدير أامن الغربية إخطارا من العميد احمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط السياره رقم(  3517 ع ل أ ) قيادة محمود ن ي – 50سنة - سائق ومقيم في كفرالشيخ سليم بمركز طنطا أثناء مرورها من طريق الملاحه العجيزى امام كوبرى كفرالشيخ سليم، وبحوزته 60 إسطوانه غاز سعة 12,5 كيلو جرام مملؤه بقصد طرحها للبيع بالسوق السوداء  فى المحضر 31019 جنح قسم اول طنطا 2016 وتولت النيابة التحقيق

 


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