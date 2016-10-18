حبس دجال وزوجته لقيامهما بالنصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية فى الشرقية

قررت النيابة العامة بمركز الزقازيق اليوم، بإشراف المستشار ياسر هندى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، بحبس دجال وزوجته، أربعة أيام على ذمة التحقيقات لقيامهما بالنصب على المواطنين باسم الدجل والشعوذة.

البداية عندما قام العقيد عاطف زكى رئيس مباحث الآداب، والرائد حسام الشحات وكيل المباحث، بمراقبة "عيد ا ع" مواليد 1967 ومقيم طاهرة مركز الزقازيق، وزوجته "ليل م" مواليد 1971، ربة منزل، فترات طويلة وتلاحظ لضباط مباحث لآداب تردد أشخاص كثيرة على المكان ودخولهم بملابس وخروجهم بملابس أخرى، وانبعاث أدخنة كثيفة من داخل المنزل وسماع أصوات تلاسم وزار بداخل المنزل.

وتمكنت قوة من مباحث الآداب بعد إذن النيابة العامة، من ضبط المتهم وزوجته، أثناء قيامهما بأعمال السحر والشعوذة وإيهام المواطنين بفك السحر وجلب الحبيب وفك الربط وربط أى شخص وأنهما لهما قدره خارقة على تغيير الأوضاع والحقائق، وتم ضبط بحوزتهما على عدد 9 من الكتب الخاصة بالدجل والشعوذة وكذا عدد سبعون عمل سفلى متعدد الأشكال والأحجام وكذا عدد من الملابس الداخلية للنساء وعدد كبير جدا من الأحجبة والتلاسم غير المفهومة وكذا عدد 193 صورة لأشخاص مختلفة لعمل الأعمال وكذا مبلغ مالى 490 ج.

وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما لأعمال الدجل والشعوذة، وإيهام المواطنين بقدراتهم الخارقة لأعمال السحر والمبلغ المالى من متحصلات النصب على المواطنين، وتبين أن أهالى القرية يعيشون فى حاله هلع ورعب من جبروت ذلك الشخص وزوجته لقيامهم بأعمال السحر وتحرر المحضر رقم 12332 لإدارى مركز الزقازيق وجارى العرض على النيابة العامة.