الشرطة السعودية تقبص على شخص ظهر مرتديا ملابس نسائية على مواقع التواصل

أوقفت الشرطة السعودية شخصا، ظهر فى أشرطة مصورة على مواقع التواصل الاجتماعى وهو يرتدى ملابس نسائية، بحسب ما أفادت صحيفة محلية الثلاثاء.

وأوردت صحيفة "سبق" الإلكترونية، أن شرطة القصيم أوقفت "أحد مشاهير (تطبيق) سناب شات اعتاد الظهور عبر مقاطع الفيديو وهو يتشبه بالنساء، ويضع الميك اب (يتبرج) ويرتدى الزى النسائي"، أضافت أن التوقيف تم "بعد مطالبات المواطنين الجهات المختصة بايقافه، نظرا لظهوره فى عدد من المقاطع بشكل غير لائق وتصرفات مسيئة للذوق العام".

ونقلت عن الرائد بدر السحيباني، المتحدث باسم شرطة القصيم الواقعة شمال غرب الرياض، تأكيده توقيف أحد مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى "لقيامه بنشر وانتاج ما من شأنه المساس بالآداب العامة"، وكانت المملكة قلصت فى أبريل صلاحيات "هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر"، ومنعت عناصرها المعروفين بـ "المطاوعة"، من توقيف الأشخاص. وبات هذا الأمر بيد الشرطة فقط.

وسبق للهيئة أن لاقت انتقادات لتشددها فى تطبيق المعايير الشرعية. كما انتشرت أشرطة عبر الانترنت تظهر تعامل عناصرها بالشدة مع أشخاص، غالبيتهم من النساء، فى المجمعات ومراكز التسوق.

وكانت شرطة مكة اوقفت فى 21 يونيو، 50 شخصا بسبب قصات شعر وملابس "خادشة للحياء"، بحسب وسائل اعلام سعودية، ويعد المجتمع السعودى شابا إلى درجة كبيرة، إذ أن أكثر من نصف السعوديين هم دون الخامسة والعشرين من العمر. كما يقبل الجيل الشاب على استخدام مواقع التواصل بشكل واسع النطاق.

وأعلن ولى ولى العهد الأمير محمد بن سلمان فى أبريل "رؤية السعودية 2030"، التى تهدف إلى تنويع مصادر الدخل الاقتصادى فى ظل انخفاض اسعار النفط عالميا. كما تسعى الخطة لإجراء بعض التغييرات الاجتماعية، عبر مجالات الترفيه والثقافة والرياضة