رفع طعن «النيابة» على إخلاء سبيل «علاء» و«جمال» في «القصور الرئاسية» للقرار

رفعت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، نظر الطعن المُقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات الصادر في (12 أكتوبر 2015)، بإخلاء سبيل نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك “علاء وجمال”، من على ذمة قضية القصور الرئاسية، لانقضاء مدة حبسهما عقابيًا بالمشدد 3 سنوات، للقرار.

وطالب فريد الديب، دفاع المتهمين – خلال الجلسة – بعدم جواز نظر الطعن، حسبما أفاد مراسلنا.

وجاء في مذكرة طعن النيابة، أن المحكمة أخطأت عندما ضمت مدة الحبس الاحتياطي للمتهمين جمال وعلاء في قضيتين “قتل المتظاهرين” و”البورصة”، والتي حصلا فيهما على حكم البراءة بمدة إدانتهما بقضية القصور الرئاسية، والتي صدر فيها حكمًا نهائيًا باتًا بحبسهما 3 سنوات مشدد، مما يُعتبر حساب مدد حبسهما على ذمة القضيتين البراءة كأن لم يكن، فيما زال المتهمين لم يقضي فترة عقوبة كاملة، وبقى لهما 8 أشهر في القصور الرئاسية.

وطالبت النيابة العامة – في مذكرتها – بإلغاء قرار محكمة الجنايات، وإعادة حبس علاء وجمال مبارك مرةً ثانية، مستندةً إلى أن المدانين لم يستكملا تنفيذ فترة العقوبة المدانين فيها في قضية القصور الرئاسية هي السجن المشدد 3 سنوات.

وصرح مصدر قضائي، بأن النيابة العامة استندت في مذكرة طعنها إلى خطأ محكمة الجنايات في تطبيق القانون، واحتساب مدد الحبس الاحتياطي للمتهمين، إضافةً إلى أن المدة التي قضوها بالسجن لن تكمل مدة العقوبة على المتهمين، حيث أن المحكمة احتسبت مدة الحبس الاحتياطي في قضية قتل المتظاهرين وقضية التلاعب بالبورصة بخلاف الأحكام الواردة بالقانون، مما أدى إلى اكتمال المدة على عكس الحقيقة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قررت إخلاء سبيل علاء وجمال مبارك من على ذمة قضية القصور الرئاسية لانقضاء مدة العقوبة 3 سنوات، فيما قضت محكمة النقض – في أول يناير الجاري – برفض الطعن المقدم من الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه على حكم محكمة الجنايات بإدانتهما بالسجن المشدد 3 سنوات، وتغريمهما 125 مليونًا و779 ألفًا وإلزامهما برد مبلغ 21 مليونًا و197 ألف جنيه.