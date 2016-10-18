وصول وسفر 105 آلاف راكب لموانئ البحر الأحمر خلال سبتمبر

شهدت موانئ البحر الأحمر وصول وسفر 105 آلاف راكب، بموانئها خلال شهر سبتمبر الماضى بنسبة زيادة 8 % عن الفترة المثيلة للعام الماضى، من خلال استقبال 50 ألف راكب ومغادرة 55 ألف راكب وذلك بموانى سفاجا ونويبع والغردقة.

وقال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن الزيادة فى حركة وصول وسفر الركاب تركزت بمينائى سفاجا والغردقة حيث شهد ميناء سفاجا وصول وسفر 52 الف راكب وذلك من خلال استقبال 23 الف راكب ومغادرة 29 الف راكب.

وشهد ميناء الغردقة وصول وسفر 17 الف راكب من خلال استقبال 5 آلاف راكب ومغادرة 12 الف راكب فيما شهد ميناء نويبع وصول وسفر 36 الف راكب وذلك من خلال استقبال 21 الف راكب ومغادرة 15 الف راكب.