أسماء مصطفى تعلّق على عودة «الأسطورة» للمحافظات بـ«نهار جديد»

قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن الحوادث المتفرقة التي حدثت في أماكن مختلفة بأنحاء مصر، تدل على أنه يسود بيننا “قانون الغابة”، بدليل ما حدث عندما أمسك أهالي كفر صقر بـ”حرامي موتوسيكلات” فضربوه و”علّقوه” في أحد الأعمدة، وكذلك حادثة شيخ البلد الذي ألبسوه ملابس نسائية في أحد القرى، وأيضاً نفس الأمر حدث في شارع السودان مع “حرامي مواتير”، لافتةً إلى أن المصري الأصيل “ما يعملش كده”.

وشدّدت أسماء، خلال حلقة اليوم، الثلاثاء، من برنامج “نهار جديد” الذي تقدمه عبر فضائية “النهار”، على ضرورة مواجهة عودة الأسطورة للشوارع، لأن فكرة قانون الغابة لا تنشر سوى الفوضى في الدولة، مشيرةً إلى أن نفس الأهالي الذين فعلوا هذا، لو كان حدث على يد ضابط شرطة في أحد الأقسام لاستنكروا الأمر، مضيفةً “لو عايزين الحق ..الناس دي كلها لازم تتحاسب”.

في سياق آخر، أكدت مذيعة النهار، أن الملازم عمرو محمود فهمي نجل رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حالته الصحية أصبحت بخير الآن، وذلك عقب إصابته في كمين زقدان بسيناء؛ والذي راح ضحيته ما يزيد عن 16 شهيداً.

وأضافت أن كل أبناء الجيش المصري واحد، لا فرق بينهم، مشيرة إلى أن قيادات الجيش يرددون دوماً أن “الجيش كله واحد.. مش مهم انت ابن مين..المهم إنك بتأدي واجبك” على حد قولها.

على صعيد آخر، أكّدت مذيعة النهار أنه لا بد من عمل إصلاحات اقتصادية تصب في مصلحة المواطن البسيط، “ولازم يكون في حركة” من الحكومة والبرلمان وكذلك من جميع المصريين، لافتةً إلى أنه لا أحد يستطيع أن يفعل كل شيء بمفرده، وهو ما كرره الرئيس عبد الفتاح السيسي مراراً، بأنه لا يستطيع أن يفعل شيئاً بدون مساعدة المصريين، لذلك علينا أن نساعد ونرفض الفساد و”أي حد نلاقيه بيسرق قوتنا نبلغ عنه”.