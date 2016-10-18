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استخراج جثة شاب من أسفل عقار منهار بمنطقة الخليفة

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استخراج جثة شاب من أسفل عقار منهار بمنطقة الخليفة استخراج جثة شاب من أسفل عقار منهار بمنطقة الخليفة

عقار منهار – أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، فجر اليوم الثلاثاء، من استخراج جثة لشاب يبلغ من العمر 20 سنة، من أسفل أنقاض عقار منهار بمنطقة الخليفة.

بدأت الواقعة حين تلقت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، بلاغًا – مساء أمس الإثنين – يفيد بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة الخليفة.

وتوجهت – على الفور – قوات الحماية المدنية، ورجال الانقاذ لموقع العقار المُنهار، وتم عمل كردون أمني خشية وجود عالقين تحت الأنقاض.

ورفعت القوات الأنقاض، حيث تم العثور على جثة شاب أسفل العقار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، فيما أُخطرت النيابة العامة لمُباشرة التحقيقات.

أ ش أ

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