ألف مبنى آيل للسقوط في جدة معظمها في المناطق العشوائية والشعبية

آخر المباني المنهارة مساء الأحد

رفعت إدارة الطوارئ بأمانة محافظة جدة تقريراً عن وجود ألف مبنى آيل للسقوط على مستوى المحافظة، ويتركز معظمها في المناطق الشعبية والعشوائية، حسبما خص به المركز الإعلامي بالأمانة "الرياض".

وتتعامل الأمانة مع المباني الآيلة للسقوط وفق آلية متبعة تتمثل في معاينة المبنى الظاهر عليه علامات التصدع من قبل استشاري الأمانة، وغالباً تكون التوصية المبدئية بإخلاء المبنى وفصل التيار عند الحاجة وفقاً لخطورة الوضع إلى أن يتم الانتهاء من إعداد التقارير الهندسية اللازمة والرفع بالنتائج إلى لجنة المباني الآيلة للسقوط لاعتماد التوصيات، وبعد ذلك يلزم صاحب المبنى بتنفيذ توصيات اللجنة.

أما في منطقة جدة التاريخية التي تعاني من تساقط المباني الأثرية، قال رئيس بلديتها م. سامي بن صالح نوار إنه تم مؤخراً إنجاز تدعيم 14 مبنى من أصل أخطر 30 مبنى آيلة للسقوط من أجل المحافظة عليها، إضافة إلى خطة عمل جاري تنفيذها للمباني الأخرى.

وأشار إلى وجود 616 مبنى، منها 52 آيلة للسقوط و38 منهارة جزئياً، موضحاً أن الأمانة عملت على حماية المباني الآيلة للسقوط عبر المصبات الخرسانية لحماية مرتادي المنطقة، ومن ثم شرعت في إيقاف تدهور المباني المنهارة من خلال إصلاحات جذرية، وفتح هذه المباني للناس وتشجيعهم على زيارتها والمحافظة عليها، وقد تم إصلاح واجهات بعض المباني.

وكانت آخر الانهيارات قد حدثت في وقت متأخر من مساء الأحد، حيث انهار مبنى شعبي مكون من ثلاثة أدوار بشكل شبه كلي في جدة.

وأفاد المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد سرحان أن المبنى تعرض لانهيار شبه كلي يصل إلى 70% من المبنى المشيد على مساحة 120م². وأشار إلى أن فرق الإنقاذ والبحث باشرت عملها للبحث عن محتجزين تحت الأنقاض، وتبين لفرق التحقيق من خلال جمع المعلومات عدم وجود أي شخص في المبنى قبل الانهيار، ولم تُسجل أي إصابات أو خسائر بالأرواح.

وخلال الأسبوع الماضي، وقفت إدارة الطوارئ بالأمانة على عمارة مكونة من سبعة أدوار في حي الواحة بمخطط الفهد، وجرى إخلاء السكان وفصل التيار لخطورة المبنى، وتم تكليف استشاري الأمانة بإجراء الاختبارات اللازمة لتحديد مدى سلامة المبنى، وسيتم اتخاذ اللازم على ضوء ما يظهر من نتائج.

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