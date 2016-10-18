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دومينيك تدافع عن جمالها: ماما جمال وجدتي إسمها جميلة وأنا دومينيك

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الإثنين 17-10-2016 21:02

بعد إنتشار أخبار تشير إلى تشويه أصاب دومينيك حوراني، بعد خضوعها لعملية تكبير فاشلة في شفتيها ومجموعة عمليات تجميل لأنفها، ثارت حوراني وردت عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستغرام"، نشرت فيها صوراً جديدة لها، تؤكد فيها تلك المعلومات وكتبت " بحب طمن جمهوري الكريم، انا بخير وشكلي أحلى من أي وقت سابق الحمدلله! وهيدي الصورة من أحدث جلسة تصوير لي من يومين. وهناك شائعات مبغضة من عدوي النجاح تم توقيتها تزامناً مع صدور آخر أعمالي الفنية الليلة دي يا عمدة، التي تقول أنني مؤخراً شوهت شفافي بعمليات التجميل وهذا عار عن الصحة، والصورة شاهدة، وبالتالي فإن معلومات الصحافي الشاطر أني نفخت شفافي مؤخراً عار عن الصحة، وقد كبرت شفافي من 10 سنوات ووضحت الأمر بكل شفافية مع العلم أني لم أشوهها حينذاك. وظهر هذا الصحافي الآن وبعد شهور وأنا نائمة والإضاءة غير الإفتراء بصورة لي قد نشرتها بنفسي، أطلب من الصحافي القدير حدث معلوماتك قبل محاولة تشويه وجهي".

ثم ما لبثت أن نشرت صورة ثانية مع تعليق" أكرر أنني بخير ولم أتشوه وأفضّل الجمال الطبيعي! ماما إسمها جمال وجدتي إسمها جميلة وأنا دومينيك، والحمد لله على كل النعم".

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سيدتي