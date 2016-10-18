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"أسير الرياض" يلتقي بفنان العرب ويضم النجوم إلى "سهارى 2"

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الإثنين 17-10-2016 21:26

يعود الكبار إلى الإلتقاء مجدداً في صناعة الأغنية، حيث يجتمع الفنان محمد عبده، والشاعر "أسير الرياض" في عمل جديد يحمل عنوان "السؤال" من ألحان حمد الخضر. ويأتي هذا العمل بعد نجاحين سابقين كان لهما صداهما في الوسط الفني، حيث غنى فنان العرب لـ "أسير الرياض": "كلها ذكرى" من ألحان عبدالله الرويشد، و"مشكلتنا" من ألحان فايز السعيد.

ويعتبر "أسير الرياض" أحد الشعراء الذين يجيدون سرد الأغنية بأسلوب عالٍ يتناغم مع السلَّم الموسيقي المرسوم على حناجر الفنانين، والقرار والجواب دائماً ما يكون بالنسبة إليه فصلاً من فصول الفرح، والنصوص والشواهد كثيرة على أن حالة الشاعر "أسير الرياض" حالة من التجلي وعدم الارتهان إلى الألوان السائدة في الوسط الفني.

يقول الشاعر في أغنية "السؤال":

يا سؤالي وش بها
كل ما أسألها يجاوب صمتها
انتهت ولا انتهى
الوريد اللي يغذي ودها

وقد أكد "أسير الرياض" لـ "سيدتي" أن الحضور مع محمد عبده يحتاج إلى صناعة عالم مختلف، يمتزج فيه الحنين مع اللوعة والاشتياق اللامنتهي، وبيَّن أن فنان العرب دائماً ما يضفي بُعداً خاصاً على القصيدة المغنَّاة بشكليها الكلاسيكي والحداثي، كما يضيف خيالاً إلى خيال الشاعر. على حد وصفه.

ويستعد "أسير الرياض" لإطلاق الأغنية ضمن ألبوم كرنفالي بعنوان "سهارى 2"، يضم إضافة إلى فنان العرب، كلَّاً من: ماجد المهندس، وأصالة، وعبدالله الرويشد، وأصيل أبو بكر، وطلال سلامة، وعادل الماس، ومشاعل، وأصيل هميم، ورامي عبدالله وشاهر الناصر، ويتميز هذا المهرجان الغنائي بباقة منوعة من الألحان والكلمات التي تختزل مشاعر العشاق وما يعتريها من عاطفة وغموض، ويعد مواصلةً لتفرد "أسير الرياض" وقوة حضوره الفني.

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سيدتي