أوليفيا وايلد تنجب طفلتها الثانية

أنجبت النجمة العالمية أوليفيا وايلد Olivia Wilde طفلتها من خطيبها جايسون سوديكس Jason Sudeikis، وأطلقت على الطفلة اسم ديزي جوزيفين Daisy Josephine Sudeikis.

وقد أعلنت النجمة البالغة من العمر 32 عاماً الخبر على صفحتها الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي انستقرام، حيث نشرت صورة للطفلة.

وقد أرفقت الصورة بتعليق كتبت فيه :"ولدت كرئيس"، كما وضعت هاشتاق "#internationaldayofthegirl".

يذكر أن النجمة وخطيبها البالغ من العمر 40 عاماً لديهما صبي يدعى أوتيس ألكسندر Otis Alexander ويبلغ من العمر عامين .

يشار إلى أن أوليفيا وايلد كانت قد أعلنت عن حملها في شهر نيسان / أبريل المنصرم، بنشر صورة لها مع ابنها اوتيس Otis، وهي تضع يدها على بطنها، ويشاركها ابنها نفس الوضعية، لتعلن عن الخبر بطريقة مميّزة.

اوليفيا وايلد تعلن حملها بطفلها الثاني

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