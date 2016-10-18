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بدء محاكمة صاحبة "مليكة ديزاين" بتهمة الاستيلاء على مليونى جنيه اليوم

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بدء محاكمة صاحبة "مليكة ديزاين" بتهمة الاستيلاء على مليونى جنيه اليوم بدء محاكمة صاحبة "مليكة ديزاين" بتهمة الاستيلاء على مليونى جنيه اليوم

>كتبت ندى سليم

تنظر الدائرة الثانية جنايات محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة "رضوى جلال"، صاحبة سلسلة محلات مليكة ديزاين، فى اتهامها بالاستيلاء على أكثر من 2 مليون جنيه من مواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بزعم استثمارها فى تجارة الملابس والمواد الغذائية، بشركتين تحملان اسمى "مليكة ديزاين" و"نوتلا هاوس".

واتهمت النيابة العامة الهاربة "رضوى جلال"، بأنها دعت الجمهور عبر صفحات التواصل الاجتماعى لدفع أموال إليها بزعم استثمارها وتوظيفها، ودفع فوائد شهرية لهم وبمرور الوقت امتنعت عن السداد فحرر نحو 30 شخصا بلاغات اتهموها فيها باستيلائها على مبالغ زادت قيمتها عن 2 مليون جنيه. يذكر أن المحكمة الاقتصادية أيدت خلال العام الماضى قرار النائب العام بمنع المتهمة من التصرف فى أموالها.


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