أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. حظك اليوم
  5. مصر 365

حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 18/10/2016

Google+ Print
حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 18/10/2016 حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 18/10/2016

>

يتميز مواليد برج الجدى بسعيهم الدؤوب وراء النجاح ولكن يعيبهم أنهم فى خضم هذا السعى نحو النجاح يتجاهلون كل شىء حولهم ويضحون بأى شىء أو شخص مهما كان عزيزًا أو قريبًا، إذا كنت من مواليد برج الجدى تعرف على .

 

برج الجدى على الصعيد المهني:

تشعر بالتردد تجاه اتخاذ بعض القرارات التى يترتب عليها تغييرات كبيرة على الصعيد المهنى، خاصة أنك تتلقى دعوة لمقابلة عمل انتظرته طويلا ولكن الأمر يتطلب منك بعض التفكير والمزيد من الحذر قبل أن تضيع الفرص التى تتمتع بها بالفعل.

 

على الصعيد العاطفي:

تدرك اليوم الأهمية الكبيرة لوضع حدود واضحة فى علاقتك العاطفية وضرورة عدم التعدى على المساحة الشخصية التى يجب أن يتمتع بها شريكك وكذلك ألا تسمح له بأن يفعل الأمر نفسه وهو ما يتفجر اليوم بسبب مشكلة طارئة بينكما.

 

برج الجدى على الصعيد الصحي:

التغييرات التى اعتمدتها فى نظام حياتك تظهر نتائجها هذه الأيام، وخاصة على بشرتك التى يظهر عليها التألق واضحًا وتصبح أكثر صفاءً وجمالاً وهو ما يشجعك على الاستمرار والمواصلة.

 

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

تعانى شعورًا بعدم الرضا وتشعر أنك ضائع ولا تعرف مكانك الصحيح فى الحياة، ولكن هذا الشعور سيتلاشى قريبًا وستتمكن من فهم ما يجب أن تفعله وتعرف مكانك الصحيح على جميع الأصعدة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الدلو الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الحوت الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج الجدي الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

حظك اليوم برج القوس الأربعاء 12/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى