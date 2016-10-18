حظك اليوم برج الجدى الثلاثاء 18/10/2016

يتميز مواليد برج الجدى بسعيهم الدؤوب وراء النجاح ولكن يعيبهم أنهم فى خضم هذا السعى نحو النجاح يتجاهلون كل شىء حولهم ويضحون بأى شىء أو شخص مهما كان عزيزًا أو قريبًا، إذا كنت من مواليد برج الجدى تعرف على حظك اليوم.

برج الجدى على الصعيد المهني:

تشعر بالتردد تجاه اتخاذ بعض القرارات التى يترتب عليها تغييرات كبيرة على الصعيد المهنى، خاصة أنك تتلقى دعوة لمقابلة عمل انتظرته طويلا ولكن الأمر يتطلب منك بعض التفكير والمزيد من الحذر قبل أن تضيع الفرص التى تتمتع بها بالفعل.

على الصعيد العاطفي:

تدرك اليوم الأهمية الكبيرة لوضع حدود واضحة فى علاقتك العاطفية وضرورة عدم التعدى على المساحة الشخصية التى يجب أن يتمتع بها شريكك وكذلك ألا تسمح له بأن يفعل الأمر نفسه وهو ما يتفجر اليوم بسبب مشكلة طارئة بينكما.

برج الجدى على الصعيد الصحي:

التغييرات التى اعتمدتها فى نظام حياتك تظهر نتائجها هذه الأيام، وخاصة على بشرتك التى يظهر عليها التألق واضحًا وتصبح أكثر صفاءً وجمالاً وهو ما يشجعك على الاستمرار والمواصلة.

توقعات علماء الفلك لبرج الجدى:

تعانى شعورًا بعدم الرضا وتشعر أنك ضائع ولا تعرف مكانك الصحيح فى الحياة، ولكن هذا الشعور سيتلاشى قريبًا وستتمكن من فهم ما يجب أن تفعله وتعرف مكانك الصحيح على جميع الأصعدة.