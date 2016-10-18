محمد العريان: الاقتصاد العالمى "ضبابى".. والمصرى بحاجة لـ"صدمة ثقة إيجابية"

قال محمد العريان، الخبير الاقتصادى العالمى المصرى، كبير المستشارين الاقتصاديين فى مجموعة "أليانز" الألمانية، إن الكثير من المستثمرين جاءُوا من مختلف دول العالم إلى مصر فى المؤتمر الاقتصادى، وأعربوا عن جاهزيتهم لضخ استثمارات كثرة فى السوق المصرى، لأنهم على ثقة فى قدرات وإمكانيات ذلك الاقتصاد، وقدرته على التعافى والنمو بمعدلات سريعة، إلى جانب موهبة وقدرات العقول المصرية وأيضاً يتفهمون الفرص الاستثمارية الضخمة المتاحة داخل هذا الاقتصاد، وحال تنفيذ مصر حزمة الاصلاحات المطلوبة بشكل حقيقى ستشهد تجاوب كبير من العالم الخارجى، ولكن الأهم الآن الاستمرار فى شرح حقيقة الوضع للشارع.

وأوضح "العريان" فى لقاءه عبر الأقمار الصناعية من كاليفورنيا، ببرنامج "هنا العاصمة"، مع الإعلامية لميس الحديدى، أن جزء كبير من نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى هو استمرار التواصل بين الحومة وكافة الأطراف وخاصة المواطنين البسطاء من الشارع، بجانب أخذ ردود الأفعال ووضعها فى الاعتبار، وتطبيق تصحيحات منتصف الطريق مع الناس فى الشارع ليتفهموا ضرورة البرنامج الاصلاحى.

وأشار العريان، إلى أن هناك تغيرات سياسية غريبة جداً فى أمريكا وأوربا، وأسعار فائدة سلبية فى اليابان، ولا بد أن نفكر قليلاً فيما يحدث، نحن نعيش فى اقتصاد عالمى ضبابى وبلا ملامح، ومن الصعب جداً توقع مستقبل ذلك الاقتصاد بحسب المعطيات الحالية، ونحن كجزء من هذا الاقتصاد يجب أن نكون كاقتصاد مصرى فى تجاوب مع ما يحدث، وقادرون على التكيف، فصنع السياسات الاقتصادية حاليا بات أمرا ديناميكى جدا.

وأوضح الخبير الاقتصادى العالمى، أن ما يمكن أن يحدث هو ما اسميه "صدمة ثقة" إيجابية فما نلحظة حاليا أن الكثير من الناس يمنتنع عن اتخاذ قرارات وينتظرما سيحدث فهناك حالة من الشك وعدم التيقن والحذر، مضيفا: "أرى أنهم إذا تلقوا جرعة ثقة سيكون هناك مشاركة كبيرة من القطاع الخاص المصرى ومشاركة أكثر من القطاع الخاص والحكومى الخارجى، بما يشكل قوة دفع قوية لنمو الاقتصادى وتخفيض التضخم والعجز، وإن شاء الله يتلقى القطاع الخاص صدمة ثقة إيجابية سريعة".