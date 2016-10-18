المالية: لا تراجع عن قرض النقد الدولى..وقانون الاستثمار أمام البرلمان قريبا

أكد عمرو الجارحى وزير المالية، أن الدولة تتوسع في معاشات تكافل وكرامة لحماية غير القادرين، مضيفاً أنه لا رجعة عن قرض صندوق النقد الدولى وهناك قرار سياسى واقتصادى بالاستمرار فى برنامج الإصلاح.

وقال وزير المالية فى حواره مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "هنا العاصمة" المذاع على فضائية "cbc"، إن طرح السندات الدولية سيكون فى النصف الثانى من نوفمبر المقبل بسبب الانتخابات الأمريكية.

وأشار إلى أن الحكومة تبحث عن استثمارات كثيفة العمالة وليس كثيفة استهلاكا للطاقة، موضحا أن قانون الاستثمار سيكون أمام البرلمان خلال شهر ونصف.

وأوضح أن الدول العربية وقفت بجانب مصر فى وقت صعب، مشدداً على ضرورة أن الدولة يجب أن تعتمد على نفسها.

ولفت إلى أن الاقتصاد المصرى تأثر بالسلب خلال الـ6 سنوات الأخيرة وارتفعت نسب العجز بالموازنة العامة حتى وصلت إلى 13 % بينما توقف حجم النمو عند 1.5%، مضيفا :"علينا أن نعتمد على أنفسنا كدولة خاصة ونملك العديد من القدرات تجعلنا نمر من هذه الأزمة بسلام".