صور..قومي المرأة ببني سويف يناقش مشكلات المرأة الريفية

استمع فريق من فرع المجلس القومى للمرأة ببنى سويف، خلال عدة لقاءات تم عقدها من داخل القرى الأكثر احتياجًا وبعض المناطق العشوائية بالمحافظة للمشكلات، التى تواجه السيدات داخل هذة القري لعرضها على المسئولين لإيجاد حلول عاجله لها.

حيث قام فرع بنى سويف اليوم بتنفيذ أولى هذه اللقاءات، من داخل قرية بنى صالح مركز الفشن والاستماع لمجموعة من السيدات داخل القرية للتعرف على احتياجاتهن، وأهم المشكلات التي تواجهن.

وكان من أهم تلك المشكلات، عدم وجود دخل ثابت للأسرة نتيجه لعدم عمل الزوج، بالإضافة إلى مشكلات الأميه وانتشار بعض الأمراض فى القرية لوجود مياه جوفيه بها.

وقام الفرع بعمل مناقشات داخل المنازل لتوعية السيدات بأهمية عمل مشروعات صغيرة وجماعية، وشرح مشروعات الادخار والإقراض، وكذلك التوعية بمخاطر الزواج المبكر وزواج القاصرات وتنظيم الأسرة.

وشمل فريق الفرع نرمين محمود مقررة فرع المجلس ببنى سويف، و ليلى أبوعقل، و منى عبد الله، و غاده طوسون، و لمياء العربى عضوات المجلس.