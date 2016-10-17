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رئيس القومى للمرأة تدلى بأقوالها أمام النيابة غدا ضد إلهامى عجينة

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رئيس القومى للمرأة تدلى بأقوالها أمام النيابة غدا ضد إلهامى عجينة رئيس القومى للمرأة تدلى بأقوالها أمام النيابة غدا ضد إلهامى عجينة

>كتب محمود راغب

تدلى الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، بأقوالها غدا أمام النيابة العامة ضد النائب إلهامى عجينة، وذلك فى ضوء البلاغ المقدم من المجلس ضد النائب بسبب تصريحاته الأخيرة التى طالب فيها بضرورة إجراء كشف العذرية على الفتيات كشرط لدخول الجامعات.

ومن المقرر، أن تتقدم  رئيس المجلس القومى للمرأة، بلمف كامل عن تجاوزات النائب إلهامى عجينة وتصريحاته لوسائل الإعلام والتى تمثل إهانة للمرأة وكذلك ما تم تداوله فى الصحف الأجنبية جراء تصريحات وإساءة ذلك لصورة .


> كانت مايا مرسى، تقدمت بالبلاغ رقم 799 إلى النائب العام بصفتها رئيسة المجلس القومي للمرأة ضد إلهامى عجينة نائب البرلمان عن دائرة مركز ومدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية.

 


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