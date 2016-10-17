موجز أخبار مصر للساعة 10 مساء من "اليوم السابع"

نشر الموقع الالكترونى "لليوم السابع" على مدار الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة، فى مقدمتها أعلنت القوات المسلحة، أنه فى إطار استمرار ملاحقتها العناصر التكفيرية ومداهمة البؤر الإرهابية فى شمال سيناء، قامت اليوم بقتل 19 تكفيريا وتدمير(3) عربات أنواع بالإضافة إلى (3) دراجات نارية و(8) عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف قواتنا، واستشهاد مقاتل من أبطال القوات المسلحة.

وفيما يلى موجز أخبار الساعة العاشرة مساء..

- القوات المسلحة تعلن مقتل 19 تكفيريا وتدمير 31 ملجأ للإرهابيين بشمال سيناء

أعلنت القوات المسلحة، أنه فى إطار استمرار ملاحقتها العناصر التكفيرية ومداهمة البؤر الإرهابية فى شمال سيناء، قامت اليوم بقتل 19 تكفيريا وتدمير(3) عربات أنواع بالإضافة إلى (3) دراجات نارية و(8) عبوات ناسفة كانت معدة لاستهداف قواتنا، واستشهاد مقاتل من أبطال القوات المسلحة.

- إخلاء سبيل "كابو" رابطة الوايت نايتس بقضية "حريق قاعة المؤتمرات"

قررت نيابة شرق القاهرة الكلية، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل أحمد بحر"كابو" رابطة الوايت نايتس، بقضية حرق قاعة المؤتمرات، المتهم فيها سيد مشاغب، وياسر بوجو، أحد قيادات الرابطة.

- خالد صلاح يطلق هاشتاج "#فينكم _يا _أغنيا" لدعم الاقتصاد.. ويؤكد: بعض الأغنياء فى مصر بخلاء على بلدهم.. والموظفون يسددون 26.8 مليار جنيه ضرائب.. والعدالة الضمان لعدم تعرض البلاد لأى نوع من الاضطرابات

فتح الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس مجلس إدارة وتحرير "اليوم السابع"، ملف الضرائب فى مصر وتهرب بعض الأغنياء من سدادها بشكل كامل داخل الدولة، بجانب وجود خلل فى الهيكل الضريبى وعدم وجود عدالة فى تحصيل الضرائب من قبل الميسورين.

- بنك مصر يوقف استخدام بطاقات الائتمان بالخارج منعاً للتلاعب

أكد محمد الإتربى رئيس بنك مصر، أن هناك استخدام سيئ لبطاقات الإئتمان، وخلال العام الماضى تم استخدام 52 مليون دولار، وفى العام الجارى تم استخدام 300 مليون.

- البنتاجون: معركة الموصل يقودها عراقيون.. و5 آلاف من جنودنا يقدمون الدعم

أكد المتحدث باسم البنتاجون الأمريكى، أن هناك 5 آلاف جندى أمريكى فى العراق يقدمون الدعم لمعركة الموصل.

- أنهيار عقار بالكامل فى حى الخليفة وجار البحث عن مفقودين تحت الأنقاض

قال الدكتور مجدى شريف رئيس غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، إن العقار رقم 9 شارع الكردى بالإمام الشافعى بحى الخليفة أنهار منذ قليل أنهيارا كاملا، مشيرا إلى أنه جارى البحث عن أى أشخاص أسفل الأنقاض، موضحا أن العقار قديم وأنهياره أدى إلى أنهيار واجهة العقار المجأور.

- مايكروسوفت: هواتف آيفون معرضة للاختراق تماما مثل هواتف أندرويد

يرى الكثير من المستخدمين أن نظام التشغيل iOS من شركة أبل هو نظام التشغيل الأكثر أمانا فى العالم، إلا أن "براد أندرسون" نائب رئيس قطاع الاتصالات المحمولة فى شركة مايكروسوفت يرى عكس ذلك، حيث أكد أن نظام التشغيل iOS يمتلك هو الآخر العديد من الثغرات بنفس القدر الموجودة فى نظام أندرويد وربما أكثر.

- مصر تطلق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. رئيس الوزراء: سننقل خبراتنا للأفارقة.. غادة وإلى: نعد دراسة حول منطقة رشيد.. ومكتب النائب العام: زرنا 7 محافظات من المصدرين للهجرة

أطلقت حكومة شريف إسماعيل، اليوم الاثنين، الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 2016-2020، وذلك بالتزامن مع مناقشات مجلس النوا، إقرار قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية.

- رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودية: نسال الله زيادة المحبة بين العرب

قال زهير عبدالحفيظ نواف رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السعودى، إن حضور المؤتمرات دلالة واضحة على عمق تواصل المحبة والاخاء بين الدول العربية متابعا "نسأل الله أن يزيد أواصر المحبة بين الدول العربية لأن فيه العزة والكرامة".

- خريطة الأحزاب فى انتخابات اللجان النوعية.."مستقبل وطن" فى المقدمة بـ 15 مقعد يليه المصريين الأحرار والوفد بـ 9..حماة وطن والنور 3 مقاعد ..المحافظين والمؤتمر مقعدين والشعب الجمهورى مقعد..و7 أحزاب "صفر"

بعد انتهاء انتخابات اللجان البرلمانية، اليوم الاثنين، حدثت تغييرات طفيفة على مستوى رئاسة اللجان البرلمانية، بينما شهدت تغييرات واسعى على مناصب وكلاء اللجنة، وأمانة السر.