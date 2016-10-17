"ساويرس" يهاجم "البرادعي" : "فاتح خط مع الإخوان.. ويساوي جندي بطل بإرهابي" ...

سمر العشري

هاجم رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مؤسس حزب المصريين الأحرار، الإثنين، تصريحات الدكتور محمد البرادعي بعد الهجوم الإرهابي على كمين "زقدان" الذي أسفر عن مقتل ضابطين و10 مجندين.

وقال "ساويرس" : "فؤجئت بهذه التغريدة (تغريدة البرادعي بموقع تويتر)، فكيف يساوى الرجل بين الإرهابى والجندي البطل الذي يدافع عن الأرض".

كان الدكتور محمد البرادعي ، النائب السابق لرئيس الجمهورية ، قال في تغريدة ، عقب الهجوم الإهاربي في سيناء : "رحم الله كل نفس ذهبت لخالقها.. هل من عاقل يخرجنا من ظلام الكراهية والعنف المتبادل إلى نور التسامح والعيش المشترك، درءا لحريق لايبقى ولايذر؟".

أضاف "ساويرس" في تصريحات لـه رداً على التغريدة : "هذا يزيد من قناعتي كيف اخطأت في يوم من الأيام بقبولي أن يكون البرادعى جزء من المنظومة السياسية بعد إندلاع ثورة 25 يناير ووقت حكم الجماعة الإرهابية".

وتابع : "البرادعى رجل ياخد خطوة ويرجع اثنين ورا، ومتردد دائما، ومستفز، ولا يدرك الحقائق، يساوى بين بطل وارهابى ، هل هذا متصور؟ ، وهو دائما فاتح خط مع الاخوان مثل الامريكان ، وطالبنى في احد اللقاءات بالامتناع عن اتخاذ مواقف حادة مع الاخوان وقال لى( احنا لازم نتعامل معاهم)، وهو ما رفضته وقلت له ( لن اتعامل مع هذه الجماعة ابدا) .

كان رجل الأعمال قد نعى شهداء الهجوم الإرهابي ، وقال : "قلوبنا انكسرت ونزلت دموعنا على شهدائنا الذين لا ذنب لهم إلا القيام بواجبهم في الدفاع عن تراب الوطن وحمايتنا، وما يحدث من قتل ابنائنا واخواتنا منذ ثورة 30 يونيو يثير مشاعرنا للدرجة التي جعلتنا نفكر كإنسان بسيط في كيفية الثأر لهؤلاء الشهداء".

شبكةعيونالإخبارية

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