فاطمة ناعوت : تطالب بتعديل قانون "ازدراء الأديان" ...

سمر العشري

قالت الكاتبة فاطمة ناعوت ، والمتهمة بقضية "ازدراء أديان " ، إنها كانت خارج مصر في مهمة صحفية لإحدى الصحف.

وأضافت فاطمة ناعوت، في مداخلة هاتفية في برنامج "هنا العاصمة" ، المذاع على قناة "سي بي سي" ، أن "الجملة التي اتهمت من خلالها بازدراء الأديان كان المقصود منها أدبيا ولا تقصد ما قيل عنها" ، مشيرا إلى أن "حكما بالسجن ثلاث سنوات صدر بحقها، ولكنها قدمت استئنافا، وتثق في القضاء المصري" .​

وتابعت : "أنا عندي ثقة كبيرة في الله عز وجل ولن أخشى إلا الله ولم أفعل شيئًا خطأ، وأنا أحفظ العديد من أجزاء القرآن تجويدًا وأحفظ مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة" ، مضيفة : "قضاؤنا المصري صاحب العدل والفضيلة وأثق فيه كثيرا، ولكن لابد من تعديل قانون ازدراء الأديا" .

شبكةعيونالإخبارية

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