بالصور: فضيحة النجمات في عيادة طبيب تجميل واحد

إنه الدكتور سيمون أوريان Dr. Simon Ourian الذي ينشر على صفحته الخاصة على انستقرام صوره مع النجمات في عيادته، كما ينشر فيديوهات أثناء إجراء عمليات وتقنيات تجميل. اكتشفي بالصور من هنّ النجمات اللواتي يلجأن إلى هذا الدكتور، وما هي العمليات التي خضعن لها:

قد يعجبك: خلطات تبييض الجسم

نشرت كارلا ديبيلو فيديو في عيادة الدكتور سيمون أوريان Dr. Simon Ourian، وهي تخضع لكونتور العنق من دون جراحة وتعبّر عن إعجابها بالنتيجة.



جينيفر لوبيز تشكر على صفحتها الخاصة على انستقرام طبيب التجميل سيمون أوريان على العلاج الفعال الذي أجراه لبشرتها #coolaserfacial، ما ساعدها على علاج كلّ مشاكل البشرة والتصبّغات والبقع التي تسبّبها أشعة الشمس، بالإضافة إلى تحفيز هذا العلاج الوجه على إنتاج الكولاجين، ما يمنحك بشرة صحية تساعد المكياج على إبراز جمال الوجه.



ونشر الدكتور أوريان صورة لنعومي كامبل من دون أن يحدّد إذا كانت قد أجرت أيّ جراحة أو علاج في عيادته، في نوّه بجمالها الباهر.



ويشير الدكتور إلى قدرة كلّ سيدة على الحصول على جسم مثل كيم. وأعاد نشر فيديو كانت سبقت ونشرته على صفحتها الخاصة على انستقرام وهي تخضع لعلاج خاص بجسمها، بالإضافة إلى فيديو شدّ الصدر وإزالة كلّ التشققات.



شكر الدكتور أوريان على صفحته الخاصة منى قطان لتصويرها جلسة تكبير الشفاه من دون عملية جراحية، كما ينشر صوراً وفيديوهات عديدة لتقنيات وجراحات تجميل جديدة.