أخبار عاجلة

مساء dmc - لقاء مع طلاب بالثانوية عامة مع الإعلامي أسامة كمال -
مساء dmc - لقاء مع محمد الأتربي رئيس بنك مصر مع الإعلامي أسامة كمال -
محافظ البحر الأحمر: البحث العلمي مهم في تقدم الاقتصاد المصري -
و«المرور» تحذر.. أمطار غزيرة تضرب مراكز البحيرة -
خروج 31 مصابا بحادث «كنيسة المرقسية» من المستشفيات -
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية» -
المنيا ترفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة العواصف الترابية -
مساء dmc - د/ كمال مغيث: السمات التي أدت إلى تدهور التعليم هو أنه رخيص وبسيط وكاهانوتي -
مساء dmc - د/ جمال شيحة: فوجئت بمدارس ثانوي على أعلى مستوى في العالم موجودة في مصر -
أليجري: نجحنا في خطوة أمام برشلونة وتتبقى أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

بالصور: فضيحة النجمات في عيادة طبيب تجميل واحد

Google+ Print

الإثنين 17-10-2016 18:24

إنه الدكتور سيمون أوريان Dr. Simon Ourian الذي ينشر على صفحته الخاصة على انستقرام صوره مع النجمات في عيادته، كما ينشر فيديوهات أثناء إجراء عمليات وتقنيات تجميل. اكتشفي بالصور من هنّ النجمات اللواتي يلجأن إلى هذا الدكتور، وما هي العمليات التي خضعن لها:
قد يعجبك: خلطات تبييض الجسم
نشرت كارلا ديبيلو في عيادة الدكتور سيمون أوريان Dr. Simon Ourian، وهي تخضع لكونتور العنق من دون جراحة وتعبّر عن إعجابها بالنتيجة.


جينيفر لوبيز تشكر على صفحتها الخاصة على انستقرام طبيب التجميل سيمون أوريان على العلاج الفعال الذي أجراه لبشرتها #coolaserfacial، ما ساعدها على علاج كلّ مشاكل البشرة والتصبّغات والبقع التي تسبّبها أشعة الشمس، بالإضافة إلى تحفيز هذا العلاج الوجه على إنتاج الكولاجين، ما يمنحك بشرة صحية تساعد المكياج على إبراز جمال الوجه.


ونشر الدكتور أوريان صورة لنعومي كامبل من دون أن يحدّد إذا كانت قد أجرت أيّ جراحة أو علاج في عيادته، في نوّه بجمالها الباهر.


ويشير الدكتور إلى قدرة كلّ سيدة على الحصول على جسم مثل كيم. وأعاد نشر فيديو كانت سبقت ونشرته على صفحتها الخاصة على انستقرام وهي تخضع لعلاج خاص بجسمها، بالإضافة إلى فيديو شدّ الصدر وإزالة كلّ التشققات.


شكر الدكتور أوريان على صفحته الخاصة منى قطان لتصويرها جلسة تكبير الشفاه من دون عملية جراحية، كما ينشر صوراً وفيديوهات عديدة لتقنيات وجراحات تجميل جديدة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| معتز عبد الفتاح: «اللي مش عجباه البلد يروح حته تانية»

فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح»

فيديو| مجاهد لأمير قطر: «جاي تعزينا والمتفجرات بتاعتك يا مفضوح»

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو: الشيخ علي جمعة يفجر مفاجأة عن صفحة “تحت الأرض” التي أرعبت المصريين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين

بالفيديو.. عبد الحفيظ: نقبل هدايا المنافسين