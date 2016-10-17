التحقيق مع أخصائية أجبرت طالبات على خلع ملابسهن لتعرض إحدهن للسرقة بالفيوم

أحال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية، أخصائية اجتماعية أجبرت طالبات على خلع ملابسهن في مدرسة بالفيوم للتحقيق العاجل.

وكان مركز معلومات النيابة الإدارية تلقى معلومات تفيد بقيام أخصائية اجتماعية تجبر طالبات على خلع ملابسهن في مدرسة بالفيوم، حيث قامت أخصائية اجتماعية بإحدى مدارس الفيوم بإجبار الطالبات بأحد الفصول بالصف الثاني الاعدادي على خلع الزي المدرسي والبقاء بالملابس الداخلية، وذلك بعد أن فقدت إحدى الطالبات هاتفها المحمول، فتقدمت بشكوى إلى مدير المدرسة الذي كلف الأخصائية الاجتماعية «ج. ز» بتفتيش الطالبات فأجبرتهن على خلع ملابسهن.

ووجه رئيس الهيئة النيابة الإدارية نيابة الفيوم القسم الثاني المختصة بسرعة إنهاء التحقيقات والحزم في توقيع عقوبة مشددة فى حال ثبت الجرم التأديبي قبل المخالفة لما فيه من شذوذ في مسلك موظف عام يستوجب المساءلة، خاصة باستهتارها بخصوصية الطالبات واتيانها بتصرف شاذ وغير قانونى ولا اخلاقى، ولا يجوز ارتكابه داخل الصرح التعليمي.