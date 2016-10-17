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ضبط سيارة نقل محملة ب356 عبوة زبادى وأرز بلبن بتواريخ إنتاج مستقبلية

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ضبط سيارة نقل محملة ب356 عبوة زبادى وأرز بلبن بتواريخ إنتاج مستقبلية ضبط سيارة نقل محملة ب356 عبوة زبادى وأرز بلبن بتواريخ إنتاج مستقبلية

>الغربية – عادل ضرة

ضبطت مباحث بالغربية سيارة نقل بنقطة مرور الرجدية ثان طنطا محملة بـ 356عبوة زبادى وأرز بلبن بتواريخ إنتاج لاحقة لتاريخ ضبطها.

تلقى اللواء حسام خليفة مدير امن الغربية إخطارا من العميد احمد الخواجة مدير إدارة مباحث التموين بضبط السيارة رقم 9564 ع ق أ قياده محمد ع م ع – 34سنة مقيم بمنطقة قحافه – ثان طنطا أثناء مرورها أمام نقطه مررو الرجديه - ثان طنطا محملة بـ270 عبوة زبادى مدون عليها تاريخ لاحق لتاريخ الضبط و86 عبوة أرز بلبن مدون عليها تاريخ لاحق لتاريخ الضبط وختامة وكمية من الاستيكرات غير مدون عليها تاريخ الإنتاج فى المحضر 26308 جنح قسم ثان طنطا 2016.

 

 

 


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