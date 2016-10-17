أخبار عاجلة

بالفيديو- بكري: صدور قانون "الأعلى لتنظيم الإعلام والصحافة" خلال ساعات -
"السياحة الدينية": تسعير برامج الحج وفقًا للريال السعودي.. وننتظر موافقة الوزير -
بالصور.. محافظ المنوفية يطمئن على حالة مصاب في تفجير كنيسة طنطا -
الصحة بالدقهلية ترسل "100 كيس دم" لـ"جرحى تفجير كنيسة طنطا" -
مصدر أمني بالغربية: ضبط 14 مشتبهًا بهم في ارتكاب تفجير كنيسة طنطا -
أحد أقارب شهيدة الشرطة ناس من كل الدنيا جايين يعذونا منعرفهمش -
وقفة صامته امام نقابه الصحفيين حدادا علي ضحايا كنيستي طنطا والإسكندرية -
حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 11/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 11 أبريل 2017 مع ماغي فرح -
البدري يرفع شعار «لا للاستهتار» وجلسة خاصة مع جمال وكوليبالي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جامعة أسيوط تبدأ اختبارات القبول للدبلومة الخاصة بكلية التربية

Google+ Print
جامعة أسيوط تبدأ اختبارات القبول للدبلومة الخاصة بكلية التربية جامعة أسيوط تبدأ اختبارات القبول للدبلومة الخاصة بكلية التربية

>أسيوط - هيثم البدرى

بدأت  بجامعة أسيوط اختبارات القبول لدفعة جديدة من طلاب للدبلومة الخاصة بكلية التربية للعام الدراسي 2016 / 2017 وذلك تحت  رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة , والدكتور طارق الجمال نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث , وبحضور الدكتور عادل رسمي حماد عميد كلية التربية , والدكتور علي كمال معبد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .

 

ومن جانبه أوضح  عادل رسمي حماد عميد كلية التربية  أنه تقدّم للاختبارات نحو 630 طالباً وطالبة من مختلف الكليات , مؤكداً أن الكلية تعمل علي تهيئة كافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة للتيسير علي للطلاب ، وخلق مناخ مناسب يضمن لهم تأدية الاختبارات في جو هادئ ومنتظم .

 

كما أوضح الدكتور علي معبد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث  أن الاختبارات تتم علي مدي يومين هما الأحد والثلاثاء 16 , 18 من أكتوبر الجاري في مادتيّ اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي , علي أن تتم اختبارات القبول في اللغة الإنجليزية يوم الأحد , واختبارات الحاسب الآلي يوم الثلاثاء , مضيفاّ أنه يُشترط كذلك للالتحاق بالدبلومة الخاصة حصول الطالب علي بالدبلومة المهنية بتقدير عام جيد , وتتم الدراسة بها لمدة عام واحد ( فصلين دراسيين ).

 

 

 

الطلاب يؤدون امتحانات الدبلومات الخاصة 

 

جانب من الامتحانات بكلية التربية 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365