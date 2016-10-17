جامعة أسيوط تبدأ اختبارات القبول للدبلومة الخاصة بكلية التربية

بدأت بجامعة أسيوط اختبارات القبول لدفعة جديدة من طلاب للدبلومة الخاصة بكلية التربية للعام الدراسي 2016 / 2017 وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس الجامعة , والدكتور طارق الجمال نائبه لشئون الدراسات العليا والبحوث , وبحضور الدكتور عادل رسمي حماد عميد كلية التربية , والدكتور علي كمال معبد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث .

ومن جانبه أوضح عادل رسمي حماد عميد كلية التربية أنه تقدّم للاختبارات نحو 630 طالباً وطالبة من مختلف الكليات , مؤكداً أن الكلية تعمل علي تهيئة كافة الإمكانيات والتسهيلات اللازمة للتيسير علي للطلاب ، وخلق مناخ مناسب يضمن لهم تأدية الاختبارات في جو هادئ ومنتظم .

كما أوضح الدكتور علي معبد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث أن الاختبارات تتم علي مدي يومين هما الأحد والثلاثاء 16 , 18 من أكتوبر الجاري في مادتيّ اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي , علي أن تتم اختبارات القبول في اللغة الإنجليزية يوم الأحد , واختبارات الحاسب الآلي يوم الثلاثاء , مضيفاّ أنه يُشترط كذلك للالتحاق بالدبلومة الخاصة حصول الطالب علي بالدبلومة المهنية بتقدير عام جيد , وتتم الدراسة بها لمدة عام واحد ( فصلين دراسيين ).

الطلاب يؤدون امتحانات الدبلومات الخاصة

جانب من الامتحانات بكلية التربية