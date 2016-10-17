تأجيل نظر الطعن على إعدام وسجن متهمى مجزرة إستاد بورسعيد لـ19 ديسمبر

قررت محكمة النقض، اليوم الاثنين، تأجيل نظر الطعن المقدم من المتهمين فى مجزرة استاد بورسعيد، لإلغاء أحكام السجن والإعدام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، لجلسة 19 ديسمبر المقبل للإطلاع على مذكرة النيابة.

كانت محكمة جنايات بورسعيد قضت فى يونيو 2015 بإعدام 11 متهما فى قضية "مذبحة بورسعيد"، التى راح ضحيتها 72 مشجعا من جماهير نادى الأهلى، وعاقبت 10 متهمين بالسجن المؤبد.

كما أصدرت بحق 10 متهمين آخرين حكما بالسجن المشدد، وآخر بالسجن لمدة 5 سنوات على 12 متهما من بينهم مدير أمن بورسعيد ورجال أمن، وأصدرت حكما ببراءة 20 متهما آخرين.