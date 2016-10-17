تمكنت الأجهزة الأمنية فى البحيرة، اليوم ، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 73 طن أرز وسكر قبل بيعها بالسوق السوداء بالبحيرة.

كان رجال مباحث التموين فى البحيرة، برئاسة اللواء علاء الدين شوقى مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، واللواء محمد خريصة مدير مباحث البحيرة والعقيد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين، قد شنوا حملة مكبرة للتصدى لعمليات تهريب السلع، وتخزينها وإعادة بيعها بالسوق السوداء وضبط المتلاعبين فى السلع المدعمة وغير الصالحة ومنتهية الصلاحية، وقد أسفرت تلك الحملة عن ضبط 3 تجار ومقمين مفارق التحرير مركز بدر وبحوزتهم 11.600 طن سكر و2 طن أرز أبيض و1500 زجاجة زيت مدعم داخل مخازن أسفل مسكنهم، وحبسها عن التداول وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم .

كما تم ضبط صاحب مصنع تعبئة سكر وأرز ومقيم مركز بدر و بحوزته (640) كليو سكر مدعم وحبسها عن التداول وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم.

وفى مركز شرطة إيتاى البارود، تم ضبط تاجر ومقيم نكلا العنب إيتاى البارود وبحوزته (16) طن أرز شعير وحبسها عن التداول وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، تحرر المحضر اللاز م، وضبط تاجر مقيم إيتاى البارود وبحوزته (25 ) طن أرز شعير وحبسها عن التداول وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم، بإجمالى مضبوطات 41 طن أرز شعير.

وألقى مركز شرطة المحمودية القبض على سائق مقيم فوة كفر الشيخ حال قيادة السيارة رقم 105776 نقل كفر الشيخ .. محملة بكمية (20 ) طن أرز شعير لحبسها عن التداول وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر المحضر اللازم.

جدير بالذكر، أن الحملة تمكنت من ضبط " فنى أجهزة طبية وصاحب محل لبيع المستلزمات الطبية كائن بشارع نصر دائرة مركز أبو حمص لقيامه بممارسة مهنة الصيدلة من محل غير مصرح به وحيازة وعرض للبيع بالمحل أدوية بشرية ومستحضرات طبية مخصصة للمستشفيات الحكومية غير مصرح بتداولها بالأسواق، ومنها أدوية منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، وضبط بحوزته (1961 ) عبوة أدوية بشرية وأقراص ومستلزمات طبية مختلفة الأنواع، جارى تحرير المحضر اللازمة بقسم شرطة أبو حمص والعرض على النيابة العامة.

وفى ذات السياق، تم ضبط "صاحب محل لبيع الأسمدة الزراعية كائن بمدينة بدر لحيازته وعرضه بالمحل كمية (15) طن أسمدة زراعية مجهولة المصدر، وتحرر المحضر اللازم، كما تم ضبط "صاحب ثلاجة لحفظ المواد الغذائية كائنة بمركز كفرالدوار لقيامه بتخزين خرشوف مجمد بدون بيانات وعلامات تجارية، حيث تم ضبط كمية (5) أطنان خرشوف مجمد وتحرر المحضر اللازم .



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