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محكمة التمييز البحرينية تنقض حكم سجن زعيم المعارضة الشيعية

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محكمة التمييز البحرينية تنقض حكم سجن زعيم المعارضة الشيعية محكمة التمييز البحرينية تنقض حكم سجن زعيم المعارضة الشيعية

> دبى (أ ف ب)

نقضت محكمة التمييز البحرينية الاثنين حكم محكمة الاستئناف بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ على سلمان الأمين العام لجمعية الوفاق، والذى يقضى عقوبة بالسجن تسعة اعوام بتهم بينها التحريض والترويج لتغيير النظام، بحسب ما أفاد مصدر قضائى.

وقال المصدر أن المحكمة "نقضت حكم سجن الزعيم المعارض الشيخ على سلمان"، وان ذلك "يعنى اعادة القضية إلى محكمة الاستئناف للنظر فى القضية من جديد". وكان حكم على سلمان بالسجن أربعة أعوام فى يوليو 2015. وفى 30 مايو من العام الجارى، شددت محكمة الاستئناف الحكم بالسجن إلى تسعة أعوام.


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