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مقتل 22 إرهابيا فى عمليات استهدفت معاقل تكفيريين ب"الشيخ زويد" ورفح ...

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مقتل 22 إرهابيا فى عمليات استهدفت معاقل تكفيريين ب"الشيخ زويد" ورفح ... مقتل 22 إرهابيا فى عمليات استهدفت معاقل تكفيريين ب"الشيخ زويد" ورفح ...

أفادت مصادر أمنية أن 22 عنصرا مسلحا بشمال سيناء، قتلوا بنيران قوات الأمن فى عمليات أمنية استهدفت معاقل إرهابيين جنوب الشيخ زويد ورفح فى غضون الساعات الماضية.

وأوضحت المصادر، أن القوات مدعومة بغطاء جوى نفذت عمليات أمنية نوعية جديدة استهدفت عدة مناطق جنوب الشيخ زويد، وخلال تحركاتها رصدت محاولة مجموعة مسلحة استهدف القوات وتمكنت من ملاحقتهم وقتل ٩ من بينهم، كما تم استهداف سيارة وقتل 5 من مستقليها، بجانب قتل 8 آخرين فى هجمات استهدفت بؤرا  يختبئون بها فى أماكن متفرقة.


وأكدت المصادر، أن القوات أحبطت 5 محاولات لاستهداف أكمنة بمناطق الشيخ زويد، ورفح، وأكمنة تقع على الطريق الدولى، كما تم رصد محاولة إطلاق نار من بعد على قسم شرطة الشيخ زويد، وفجرت القوات ٦ عبوات ناسفة تم زرعها على طريق الشيخ زويد الجورة وجنوب أبوطويلة.


وقال مصدر طبى أن مستشفى العريش استقبل جثامين ٢ من المدنيين تعرضا لطلقات نارية أودت بحياتهم، فى الوقت الذى أطلق فيه مسلحون سراح الشيخ سليمان أبوحراز احد الرموز الصوفية بعد اختطافة لمدة 3 أيام .

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رئيس قسم الأخبار