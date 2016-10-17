ضبط 37 قطعة سلاح و1700 طلقة متنوعة خلال حملة أمنية بأسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط بالتعاون بين ضباط المباحث الجنائية بمراكز المحافظة وضباط الأمن العام، من ضبط 37 قطعة سلاح و1700 طلقة متنوعة، وذلك خلال حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة غير المرخصة.

كان اللواء عاطف قليعى مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا يفيد تمكن الحملات الأمنية التى تم تنفيذها من خلال عدة مأموريات على عدد من مراكز المحافظة وبالتنسيق بين ضباط المباحث الجنائية والأمن العام، من ضبط 37 قطعة سلاح تنوعات ما بين بنادق آلية ، وخرطوش، ومسدسات، كما تم ضبط 1700 طلقة متنوعة.

تم تحرير المحاضر اللازمة لكل متهم على حدة، وجار العرض على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.