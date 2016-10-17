ضبط صاحب ورشة لتصنيع الأسلحة النارية بالأميرية

سقط فى قبضة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، صاحب ورشة لتصنيع النجف بمنطقة الأميرية، لتصنيعه الأسلحة النارية داخل ورشته وبيعها للمسجلين خطر وراغبى اقتناء الأسلحة النارية، تم ضبط المتهم وبحوزته كمية كبيرة من الأسلحة النارية وأدوات التصنيع، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الأميرية، تفيد بقيام "محمد على.ع.ح" 37 سنة صاحب ورشة نجف بتصنيع أسلحة نارية داخل الورشة ملكه بدائرة القسم، وبجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة تأكدت صحة المعلومات، فتم إصدار إذن من النيابة العامة لمداهمة الورشة وضبط المتهم وبحوزته الأسلحة النارية وأدوات التصنيع.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم قوة أمنية من ضبط المتهم داخل ورشته، حيث عثر داخل الورشة على المضبوطات التالية " 8 فرد خرطوش، 17 طلقة خرطوش، 15 ماسورة لفرد خرطوش، 8 قطع حديدية صلب تستخدم فى تصنيع جسم السلاح، أدوات تصنيع منجلة حدادى، شنيور، ماكينة لحام".

وبمواجهته أمام اللواء عبد العزيز خضر مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة رقم 6716 لسنة 2016 جنح القسم، وأحاله اللواء خالد عبد العال مدير أمن القاهرة إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.