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محمد رمضان : يقدم أوراق التحاقه بالجيش ويعلق "بإذن الله العريش" ...

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نشر النجم محمد رمضان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك ، صورة جديدة اثناء تواجده بأحد المناطق العسكرية ، لتقديم أوراق إلتحاقه بالجيش المصري ، وعلق علي الصورة " بإذن الله العريش" ...

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من جمهوره علي هذه المبادرة الشجاعة تجاه وطنه ، لا سيما أنه لما ينظر إلي الشهرة والمال ، خاصة أنه يعيش فترة مهمة جداً في مشواره الفني .

يذكر أن محمد رمضان يحضر لفيلم لايت كوميدي جديد ، تأليف أيمن بهجت قمر ، و إخراج عمر عرفة ، والمقرر البدء في تصويره مطلع شهر نوفمبر المقبل ، كما يعمل علي المشاهد الأخيرة في فيلمه "جواب إعتقال" إستعداداً لطرحه في السينمات خلال موسم عيد الفطر المقبل . 

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رئيس قسم الأخبار