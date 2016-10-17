كوريا الشمالية : تصريحات الأمريكيين "صراخ فأر" ...

سمر العشري

وصف المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية ، تصريحات مساعد وزير الخارجية الأمريكي، دانييل راسل، أن كوريا الشمالية ستنتهى عند لحظة امتلاك القدرة على الهجوم النووي ، بأنه "صراخ الفأر" ، لافتا إلى أنه أخطر تحد وعملا عدائيا ينقل إعلان الحرب إلى حيز التطبيق.

وأشار المتحدث باسم وزارة خارجية كوريا الشمالية، في بيان، إلى أن البيت الأبيض سيزول عند لحظة انقضاض الولايات المتحدة على كوريا الشمالية، لافتا إلى أن تلك التصريحات تعتبر آخر محاولة للتخلص من المسؤولية عن الفشل التام للسياسة العدائية لجماعة أوباما المشرفة على مغادرة البيت الأبيض عما قريب، واهتزاز أمن الأراضي الأمريكية بالكامل بسبب دفعنا نحو بناء أقوى الدولة المالكة للسلاح النووي.

وأكد، أن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تدفع الثمن الغالي مقابل المساس بكرامة بلاده العليا بشكل سافر، وسيعرف أوباما معنى ذلك الثمن قبل مغادرة البيت الأبيض.

شبكةعيونالإخبارية

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