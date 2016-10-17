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بالصور : ضبط 5 أطنان حشيش داخل حاويتى "مصاحف" قادمتين من بيروت ...

  • مصر
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تمكنت مباحث ميناء الأسكندرية من ضبط كمية من مخدر الحشيش داخل حاويتين بداخلهما مصاحف وعبوات مصاحف نحاسية وزينة إسلامية ، قادمة من بيروت .

وردت معلومات لمباحث ميناء الأسكندرية تفيد عن وجود 5 أطنان لمخدر الحشيش داخل حاويتين دخلا البلاد علي أن محتواهما زينة إسلامية وعبوات لمصاحف .

وعقب تقنين الإجرات تم ضبط الحاوية وبتفتيشها عثر بداخلها علي المخدر ، وتم نقله إلي الطب الشرعي وتجرير محضر بالواقعه ، والعرض علي النيابة العامة .

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رئيس قسم الأخبار