بالصور : ضبط 5 أطنان حشيش داخل حاويتى "مصاحف" قادمتين من بيروت ...

سمر العشري

تمكنت مباحث ميناء الأسكندرية من ضبط كمية من مخدر الحشيش داخل حاويتين بداخلهما مصاحف وعبوات مصاحف نحاسية وزينة إسلامية ، قادمة من بيروت .

وردت معلومات لمباحث ميناء الأسكندرية تفيد عن وجود 5 أطنان لمخدر الحشيش داخل حاويتين دخلا البلاد علي أن محتواهما زينة إسلامية وعبوات لمصاحف .

وعقب تقنين الإجرات تم ضبط الحاوية وبتفتيشها عثر بداخلها علي المخدر ، وتم نقله إلي الطب الشرعي وتجرير محضر بالواقعه ، والعرض علي النيابة العامة .

شبكةعيونالإخبارية

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