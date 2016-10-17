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الجيش المصري : يعلن مقتل 3 من قواته و18 إرهابيا في سيناء ...

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الجيش المصري : يعلن مقتل 3 من قواته و18 إرهابيا في سيناء ... الجيش المصري : يعلن مقتل 3 من قواته و18 إرهابيا في سيناء ...

أعلن الجيش المصري مقتل ثلاثة من قوات الجيش و18 عنصرا إرهابيا في اشتباكات دارت في محافظة شمال سيناء الأحد.
وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان نشر في صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك "كانت نتيجة أعمال القتال (الأحد) مقتل عدد 18 فردا تكفيريا وتدمير عدد أربع عربات ، بالإضافة إلى عدد 14 دراجة نارية كما تم ضبط كميات متنوعة من الأسلحة والذخائر."

وأضاف أن الاشتباكات "أسفرت عن استشهاد ثلاثة وإصابة اثنين من أبطال القوات المسلحة."

وقال البيان "تؤكد القوات المسلحة أنها لن تعود إلى ثكناتها وستظل عينا ساهرة تصون أرض الوطن وتدحر الإرهاب مهما كلفها ذلك من تضحيات للثأر لدماء شهدائها الأبرار."

وكان مراسلنا قد أفاد بمقتل 5 عسكريين مصريين، الأحد، بينهم ضابط، وإصابة 8 آخرين في اشتباكات مع مسلحين جنوبي الشيخ زويد شمال سيناء .

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رئيس قسم الأخبار