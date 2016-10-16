بالصور: النجمات العربيات يتألقن باللون الزهري !

الألوان الهادئة والزاهية بشكل عام مرتبطة بالنعومة والأنوثة اللون الزهري هو من أبرز هذه الألوان، ولهذا فقد ارتبط بالنساء منذ قدم التاريخ، ومازال الى اليوم، وطبعاً فإن اللون الزهري لا يخرج من الموضة أبداً، بل وفي السنوات الأخيرة كان الأكثر رواجاً على منصات عروض الأزياء العالمية، ولهذا فهو من الألوان المفضلة بالنسبة للنجمات العربيات وبه يبدون غاية في الرقة والدلال!

وقد شاهدنا الكثيرات منهن وقد اخترن اللون الزهري وتألقن به لمختلف المناسبات الخاصة منها والعامة، والرسمية والكاجوال أيضاً، وقد بدت جميع نجماتنا العربيات متألقات وراقيات في هذا اللون.

فمثلاً اختارت نجوى كرم اللون الزهري على فستان سهرة أنيق بتصميم الكتف الواحد، أما درة زروق فقد اختارته على فستان متوسط الطول ومكشوف الأكتاف، وبالنسبة لـ هيفاء وهبي فقد اختارت اللون الزهري على فستان قصير من الدانتيل فبدت اطلالتها به جذابة. أما ايميه صياح فقد اختارته على فستان ذو تصميم مرح مزين بالكشكش من تصميم "داليدا عياش"، وقد شاهدنا كلاً من نسرين طافش، ونادين نجيم وقد اختارتا اللون الزهري على فساتين ذو تصاميم فاخرة وبدتا فيهما مثل الأميرات.

وغيرهن من النجمات العربيات اللواتي تميزن في اطلالاتهن باللون الزهري.

شاهدي معنا هذه الاطلالات بالصور هنا واختاري معنا النجمة التي تعتقدين أنها بدت الأكثر أنوثة والأكثر نعومة بها.