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شوستر يتمسك بحلم التدريب في البوندزليجا

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شوستر يتمسك بحلم التدريب في البوندزليجا شوستر يتمسك بحلم التدريب في البوندزليجا

برلين، (إفي): اعترف المدرب الألماني برند شوستر أنه لا يزال يتمسك بحلم التدريب في دوري البوندزليجا ويعتقد أن هذا الحلم قد يكون ممكنا بعد الفترة التي سيقضيها مع مالاجا الإسباني الذي وقع عقدا لتدريبه لمدة خمسة أعوام.

وفي تصريحات لصحيفة (بيلد) الألمانية أعرب شوستر عن أسفه لعدم التوصل لاتفاق في مفاوضات مع ناديين أو ثلاثة اندية ألمانية، إلا أنه يرى أنه سيكون في مقدوره العمل وهو في سن 70 عاما والعودة لألمانيا بعد نهاية المرحلة الإسبانية.

ولم يستبعد شوستر أن يحل محل يواخيم لوف في تدريب الألماني، إلا أنه أكد أن لوف يقوم بعمله على نحو جيد وأنه مرتبط بعقد لمدة خمسة أعوام مع النادي الأندلسي.

وامتدح شوستر الإسباني بيب جواديولا مدرب بايرن ميونخ الجديد، معتبرا أن وصوله ألمانيا يثبت الصحة الجيدة للـ"بوندسليجا".

وقلل شوستر من أهمية الضغط الذي قد يواجهه جوارديولا بعد توليه مسئولية تدريب البايرن بعدما فاز بثلاثية الدوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا في الموسم المنصرم.

ويرى شوستر أن رئيس البايرن ونائبه ومديره الرياضي، أولي هوينيس وكارل هاينز رومينيجه وماتياس زامر على الترتيب، لن يقوموا بمطالبة جوارديولا بتكرار الثلاثية.

وقارن شوستر جوارديولا بالهولندي لويس فان جال لقدرته على "رؤية كل ما يحدث" في الفريق، كما أبرز قدرته على التواصل مع النجوم الذين يعد التعامل معهم أمرا ليس بالهين.

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