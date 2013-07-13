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الحلقة الثالثة من "الرجل العناب": بيرم يحول "عصفور" لشخصية خارقة بدعم من "القردة شفيقة"

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الحلقة الثالثة من "الرجل العناب": بيرم يحول "عصفور" لشخصية خارقة بدعم من "القردة شفيقة" الحلقة الثالثة من "الرجل العناب": بيرم يحول "عصفور" لشخصية خارقة بدعم من "القردة شفيقة"

كتب : محمد عاشور الجمعة 12-07-2013 23:42

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "الرجل العناب" قيام "بيرم" الذي يلعب دوره الفنان "هشام ماجد"، بتحويل "عصفور"، إلى شخصية خارقة، بعدما تسببت "القردة شفيقة" في صدم "بيرم" لـ"عصفور" بسيارته.

وأخذ بيرم "عصفور" إلى منزله حتى يقدم له العلاج، وبعدها فكر في أن يجرب عليه ابتكاره الجديد، بحقنه بالتركيبة التي اخترعها، وتدخلت "شفيقة" في التركيبة، ما أدى إلى تحويل "عصفور" إلى شخصية خارقة.

وشاهد النقيب "تيسير فهمي"، الذي يلعب دوره الفنان "شيكو"، "عصفور"، وهو لا يتأثر باصطدامه في "أتوبيس" ياتي من بعيد بسرعة، أثناء هروبه من الكمين الذي كان يقف فيه "تيسير"، وتغيرت شخصية النقيب تيسير بعدما رأى هذه المعجزة.

يذكر أن مسلسل "الرجل العناب" من تأليف هشم ماجد وشيكو وأحمد فهمي، وبطولة انتصار، ومن إخراج شادي علي.

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