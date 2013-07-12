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إلهام شاهين: سأغير رأيي تجاه ثورة يناير إذا تحولت البلاد للازدهار

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إلهام شاهين: سأغير رأيي تجاه ثورة يناير إذا تحولت البلاد للازدهار إلهام شاهين: سأغير رأيي تجاه ثورة يناير إذا تحولت البلاد للازدهار

كتب : محمد عاشور منذ 12 دقيقة

قالت الفنانة إلهام شاهين إنها حتى الآن لا تعرف إن ثورة 25 يناير كانت مفيدة لمصر أم لا، مشيرة إلى أنها بكت عندما شاهدت الرئيس الأسبق حسني مبارك وهو على سرير أثناء جلسة محاكمته.

وأضافت شاهين، خلال لقائها ببرنامج "هو وهي والجرئية"، أنها كانت لا ترغب في رؤية الرئيس الأسبق وهو يحاكم، لافتة إلى أن مبارك له فضل عليها، عندما وجه الصحف القومية بألا تنشر أخبارا من شأنها تشويه صورة الفنانين.

وتابعت "نعم كان هناك أخطاء في النظام السابق، وكانت الأحوال سيئة، ولكن الأمور بعد الثورة ازدادت سوءا"، مشيرة إلى أنه كانت تفضل أن يصبر المصريون على مبارك حتى انتخابات رئساية جديدة، بخاصة بعدما أعلن أنه لم يكن ينتوي الترشح في الانتخابات، ولكنها تابعت "سأغير رأيي في الثورة إذا اتضحت أن رأيي خطأ، وتحولت البلاد بالفعل إلى رخاء وازدها".

ونفت إلهام شاهين الأخبار التي ترددت عن خفض أجور الفنانين الذين لم ينزلوا ميدان التحرير في ثورة 25 يناير، في مقابل رفع أجور الفنانين الذين نزلوا ميدان التحرير.

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