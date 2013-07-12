المحليات الصناعية قد تزيد الوزن!!

صدق أولا تصدق .. المحليات الصناعية قد تعمل على اضطراب آلية الجسم فى حساب السعرات الحرارية، وهو ما قد يجعل الإشارات المرسلة إلى المخ عند تناول الأطعمة والمشروبات قليلة السعرات الحرارية تحث الجسم على زيادة الوزن وليس فقدانه.

كما شدد الباحثون بجامعة "نيويورك" فى معرض أبحاثهم المنشورة فى العدد الأخير من مجلة "أمراض الغدد الصماء والتمثيل الغذائى" على أن المحليات الصناعية قد تشكل أيضا، العديد من المخاطر الصحية على صحة الإنسان من بينها رفع مخاطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة ومرض السكر.

> وأوضحت الأبحاث التى أجريت فى هذا الصدد أن أغلب المحليات الصناعية تحتوى على "السكروز" ومادة "الإسبرتام"السامة و"السكرين" بالإضافة إلى عدد من المواد الكيميائية الأخرى التى قد تشكل أضرارا على صحة الإنسان.

> وفى محاولة لتقييم تأثير المحليات الصناعية على صحة الإنسان، عكف فريق من الباحثين على تحليل وتقييم تأثيره على مجموعة من المتطوعين حيث لوحظ أن الأشخاص الذين يتناولونها بمعدلات كبيرة من خلال المشروبات الدايت والأطعمة الخالية من الدسم يصبحون مع مرور الوقت الأكثر عرضة للإصابة بالبدانة بخلاف المعتقد، وذلك بالمقارنة بالأشخاص الذين لا يفرطون فى تناولها أولا يتناولونها على الإطلاق.

كما أشارت الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يتجنبون تناول المشروبات المحلاة صناعيا أفضل صحة، حيث ثبت أن مشروبات الصودا المحلاة صناعيا تعمل على زيادة فرص الإصابة بمرض السكر النوع الثانى، وأمراض القلب بالإضافة إلى خلل فى آلية عمل التمثيل الغذائى فى الجسم.

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