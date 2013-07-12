بالصور| الفنانون في عزاء المخرج حسن عبد السلام

كتب : محمد عبد الجليل الجمعة 12-07-2013 21:41

أقيم مساء أمس عزاء المخرج المسرحي الكبير حسن عبد السلام في مسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، حيث حضر العزاء عدد كبير من الفنانين في مقدمتهم محمود ياسين، شهيرة، سمير غانم، المنتصر بالله، أشرف زكي، محمد الصاوي، رياض الخولي، منة بدر تيسير، فاروق فلوكس، حسن مصطفى، شريف خير الله، حجاج عبد العظيم ، حنان شوقي، والمنتج سمير خفاجى والمؤلف كرم النجار، والمخرجين جلال الشرقاوي وعصام السيد و محمد النجار، وعدد كبير من طلاب وخريجي معهد الفنون المسرحية من زملاء نجله الفنان الشاب مصطفى عبد السلام.

كان المخرج حسن عبد السلام توفى منذ أيام عن عمر يناهز 86 عاما، بعد أكثر من 60 عاما في المسرح المصري، قدم فيها ما يزيد عن 200 عرض مسرحي أهمها "سيدتي الجميلة - المتزوجون - أهلا يا دكتور - أخويا هايص وأنا لايص - موسيقى في الحي الشرقي - طبيخ الملائكه - فارس وبني خايبان - جوليو ورومييت".