ما هو الـ EE كريم؟

أولاً، شهدنا ظهور كريم الـ BB وبعده الـCC، فيما شهدنا في الولايات المتحدة وآسيا ظهور كريم الـ DD، أي كريم الدفاع اليوميّ. أمّا الآن، فرحّبوا معنا بكريم الـEE؛ والحرفان عبارة عن اختصار لاسم الكريم المحسّن للطاقة. ويعمل هذا الكريم على جمع كلّ حسنات الكريمات السّابقة، مع إضافة الحيويّة إلى البشرة؛ كيف؟! عبر تصحيح التجاعيد الصغيرة، وترطيب البشرة وتحسين مرونتها، مع المحافظة على لونها الموحّد ونضارتها.

وفي ما يتعلّق بمكوّنات كريمEE ، فهو يحتوي على الغليسيرين الذي يُحارب جفاف البشرة، وعلى التوكوفيرول E المضاد القويّ للأكسدة، والذي يُحارب شيخوخة البشرة عبر مساعدتها في المحافظة على مرونتها وصلابتها.