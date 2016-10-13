5 أمراض يمكن علاجها بـ”البصل” فقط دون الحاجة لأدوية

مع انتشار العديد من الأمراض، وخصوصا العدوى التي تنقل الأمراض من شخص إلى أخر، يلجأ الكثيرون إلى شراء الأدوية والعقاقير الكيميائية التي تكون بطيئة إلى حد ما في مفعولها على الألم أو المرض، ففي هذا التقرير الطبي نقدم لكم 5 أمراض يمكنك علاجها باستخدام البصل فقط وبطريقة بسيطة للغاية وغير مكلفة.

1- المغص: كثيرا ما نعاني من ألام المغص، وخصوصا في حالة تناول بعض الأكلات السمينة أو الدسمة للغاية، ولا تجدى العديد من الأدوية بأي فائدة، لذلك في حالة تعرضت للمغص، فقط قم بإحضار بصلة وإقسمها نصفين ثم قم بغليها في ماء وتناول ملعقة أو ملعقتين منها كل ساعة وستلاحظ إختفاء المغص بشكل ملحوظ.

2- ضيق التنفس: في حالة تعرضك إلى ضيق التنفس، قم بإحضار بصلة وهرسها أو تقطيعها إلى قطع صغيرة للغاية، ثم تخلط مع القليل من زيت جوز الهند أو زيت الزيتون ثم قم بدهن صدرك بهذا الخليط.

3- السعال: التعرض لبعض أنوع السعال قد يكون متعبا ومؤلما للغاية، لذلك كل ماعليك فقط هو إحضار بصلة وقسمها إلى نصفين ثم رش القليل من السكر على سطحها وتركها لمدة ساعة كاملة، بعدها ستلاحظ إنسجام السكر مع الطبقات الخارجية للبصل، قم بتناول وأكل البصلة بعد ذلك للقضاء تماما على السعال المؤلم.

4- الجروح: يحتوي البصل وخصوصا الطبقات الخارجية منه على العديد والعديد من المواد الطبيعية المضادة للأكسدة، لذلك يساعد البصل بشكل كبير في وقف نزيف الدم في حالة الإصابة بالجروح، لذلك في حالة التعرض لجرح ما قم بوضع بعض من طبقات البصل على مكان الجرح لوقف نزيف الدم منه.

5- التقيؤ: قم بتحضير عصير البصل الطبيعي بدون إضافة أي مكونات، إلى جانب عصير النعناع الطبيعي أيضا، وقم بتناول ملعقة من عصير البصل وبعدها بـ 10 دقائق ملعقة من عصير النعناع وتخلص من القىء فورا وبشكل طبيعي.