"ديلى ميل" تحذر: المشروبات الغازية "الدايت" تدمر الدماغ وتسبب أمراض القلب

حذر تقرير نشر اليوم عبر موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، من الصودا الدايت، حيث إنها أسوأ على الصحة ومحيط الخصر كما الصودا العادية، حيث إن المليارات من الناس يشربون المشروبات المحلاة اصطناعيًا لتجنب السعرات الحرارية من السكر.

وكشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة بوردو، عن أن المشروبات الغازية الدايت تسبب السمنة وتدمر المخ وترفع خطر الإصابة بأمراض القلب.

وكانت المفاجأة، حين وجد الباحثون أن الذين يشربون الصودا الدايت لديهم زيادة كبيرة فى مخاطر الإصابة بمرض السكر أو أمراض القلب، أو الإصابة بسكتة دماغية.

وقالت المؤلفة الرئيسية البروفيسور سوزان سويسرز، وهى خبير فى علم الأعصاب والعلوم النفسية، إنه لا يوجد سكر وهمى يحتوى على سعرات حرارية أقل.

وأشار الباحثون إلى أن الجسم لا يعرف كيف يتعامل مع هذه النوعية من المشروبات ويهاجمها وبالتالى تؤثر على المخ، بالمقارنة بالمشروبات العادية.

وأضاف الباحثون أن هذه المشروبات غير آمنة وفاشلة فى فقدان أو إدارة الوزن، وفقًا لعقود من البحث العلمى والهيئات التنظيمية فى جميع أنحاء العالم.