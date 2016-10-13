مقدمة برنامج "سيدتي" خلود النمر تحصد الجائزة الذهبية في توزيع جائزة الهيئة للإعلام العربي

عمان – سيدتي. نت

أعلن في عمان بحفل فاخر بفندق لي رويال، عن توزيع جوائز الدورة الثامنة لجائزة الهيثم للإعلام العربي خلال حفل أقامه مجلس الوحدة الإعلامية العربية وبحضور نخبة من كبار الإعلاميين العرب المكرمين وعدد من المدعوين وممثلين عن كافة وسائل الإعلام المختلفة.

وبدوره الأمين العام المؤسس لمجلس الوحدة الاعلامية العربية هيثم علي يوسف ألقى كلمة بالحفل رحب بها بالحضور والمكرمين على حضورهم لهذه المناسبة ولدعمهم الكبير لنشاطات وإنجاح حفل توزيع الجوائز.

مقدمة برنامج "سيدتي" خلود النمر تحصد الجائزة الذهبية، وقد حازت الإعلامية خلود النمر مقدمة برنامج "سيدتي" على الدرع الذهبي من جائزة الهيثم" للإعلام العالمي كأبرز إعلامية.