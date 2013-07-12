مقتل جزائريين أحدهما صحفي في انفجار قنبلة شرق البلاد

كتب : الأناضول الجمعة 12-07-2013 18:28

قُتل صحفي جزائري ومرافق له وأصيب اثنان آخران فجر اليوم، جراء انفجار قنبلة كانت مزروعة على طريق في إحدى مدن محافظة خنشلة شرقي البلاد.

وقالت صحيفة "البلاد" في بيان نُشر على موقعها الإلكتروني اليوم: "تُوفي صحفي (البلاد) أمين تومي البالغ من العمر 26 عاما، في حدود الساعة الثانية من صباح اليوم، إثر انفجار قنبلة زرعتها جماعات إرهابية على الطريق المؤدي إلى صحراء خنشلة عند قرية سيار بمدينة ششار".

وأضاف البيان: "انفجرت القنبلة بينما كان الزميل تومي مارا عبر هذا الطريق على متن سيارة بصحبة أربعة من أصدقائه، كانوا عائدين من رحلة صيد بقرية سيار الجبلية، ما تسبب في مقتله وأحد مرافقيه وإصابة الاثنين الاخرين بجروح خطيرة".

ويأتي ذلك فيما طوَّقت قوات الأمن المنطقة ونقلت الضحايا إلى مستشفى سعدي أمعمر بالمدينة.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن المنطقة التي انفجرت بها القنبلة معروفة بوجود عناصر إرهابية بها، اعتادت زرع قنابل على طول الطريق، مستهدفة جميع السيارات المارة سواء من قوات الأمن أو المواطنين.