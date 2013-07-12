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بكري لـ"صادق": عليك أن تخرس لأنك كنت أحد رجال جمال مبارك

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بكري لـ"صادق": عليك أن تخرس لأنك كنت أحد رجال جمال مبارك بكري لـ"صادق": عليك أن تخرس لأنك كنت أحد رجال جمال مبارك
وصادق يرد: عندما يأتي العيب من أهل العيب لا يعتبر عيبا

كتب : سهيلة حامد منذ 9 دقائق

اعترض مصطفى بكري، عضو مجلس الشعب السابق، على تغريدات الناقد الرياضي علاء صادق، ووصفه للإعلام بـ"القذر".

وعرض الإعلامي تامر أمين خلال برنامج "أزمة قلبية" على قناة "روتانا مصرية"، مقطع لـ"بكري" في حلقة سابقة مع الإعلامي أسامة كمال ببرنامج "القاهرة 360"، وقال أرجو من علاء صادق أن "يخرس" لأنه كان أحد رجال جمال مبارك في النظام السابق، وهو يلهث الآن من أجل أن يبحث له عن مكان، الزمن القذر هو الذي أتاح لنا أن يكون فيه مثل هذا الشخص.

قابل صادق هذه الجملة بابتسامته المعهودة، قائلًا: "عندما يأتي العيب من أهل العيب لايعتبر عيبا"، مضيفًا: مصطفى بكري كلنا نعرفه لا أفيض في الحديث عنه، هو من حقه أن يصاب بالتضييق من وصفي للإعلام بالقذر، لكن عندما يؤكد أنني كنت أحد رجال نظام جمال مبارك فهو كاذب وهو يعلم أنه كاذب.

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