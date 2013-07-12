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الحلقة الثالثة من "القاصرات": عبدالقوي يضرب "رباب" ويصيبها بنزيف في المخ

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الحلقة الثالثة من "القاصرات": عبدالقوي يضرب "رباب" ويصيبها بنزيف في المخ الحلقة الثالثة من "القاصرات": عبدالقوي يضرب "رباب" ويصيبها بنزيف في المخ

كتب : منى السداوي منذ 3 دقائق

شهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل "القاصرات"، ضرب "عبدالقوي" الذي يلعب دوره الفنان "صلاح السعدني" زوجته القاصر "رباب" التي تلعب دورها الطفلة "ملك زاهر"، ما أدى إلى إصابتها في رأسها.

تدور أحداث الحلقة حول الشجار الذي دار بين رجال "عبدالقوي" ورجال "العمدة"، ما أدى إلى لجوء الطرفين للاجتماع مع كبار رجال القرية، حتى يسيطروا على الوضع، في الوقت نفسه الذي طالبت فيه "رباب" الذهاب إلى بيت أبيها حتى تكمل شفاءها.

أبلغت "أم أمينة" التي تقوم بدورها الطفلة "منة عرفة"، والد "رباب" بضرب ابنته، ما أدى إلى مشاجرة بين والدة رباب ووالدة أمينة، وطردت "عطر" والدة أمينة.

يذكر أن مسلسل "القاصرات" من تأليف سماح الحريري، وإخراج مجدي أبوعميرة، وبطولة كل من الفنان صلاح السعدني، وداليا البحيري، ويقوم بدور القاصرات كل من الطفلة منة عرفة، ملك زاهر، مي الغيطي، حنان عادل.

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